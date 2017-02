Haïti - FLASH : Cauchemar au pénitencier national...





La Pénitencier National de Port-au-Prince a une capacité d'accueil de 778 prisonniers, à raison de 2,25 m par détenu en dessous des normes internationales qui fixe la surface minimale par prisonnier à 4,50 m2. Cependant, dans la réalité en raison de la surpopulation carcérale, le Pénitencier National comptait en janvier 2017, 4,257 détenus qui disposaient chacun de moins d’un demi m2 d’espace vital !



Notez que seulement 548 détenus dans cette prison sont des condamnés et que tous les autres prisonnier sont en détention préventive sans avoir été jugés, certains attendent depuis plusieurs années... http://www.haitilibre.com/article-13410-haiti-justice-systeme-penitencier-haitien-bienvenue-en-enfer.html



Les détenus vivent dans des conditions indignes : absence de toilettes dans les cellules obligeant les détenus à faire leurs besoins dans des emballages en polystyrène et à les jeter par les fenêtres, pas d’éclairage, pas de ventilation. La surpopulation est telle qu’il n’est pas rare que 4 détenus se partagent une couchette...



En plus de la pénurie de nourriture l’eau est impropre et cause de maladies de la peau : grattelle, gale etc.. et intestinales : diarrhées et choléra. De plus, la présence de rats et de divers insectes dans les cellules, favorisent la propagation de certaines maladies, en conséquence des détenus sains tombent souvent malades...



Par ailleurs, le personnel pénitencier est en sous effectif et ne peut garantir la sécurité des prisonniers qui sont confronter à la violence au quotidien. Seulement une quarantaine d’agent chaque jour, soit un agent pour 112 détenus alors que les normes internationales sont d’un agent pour 4 détenus...



Plusieurs détenus, déjà affaiblis par les conditions de détention et par l'environnement physique de la prison, sont décédés de troubles dus entre autres à la malnutrition http://www.haitilibre.com/article-19870-haiti-flash-nouvelle-vague-de-deces-au-penitencier-national.html



Nombre de détenus décédés en 2016 : janvier (8) ; février (10) ; mars (6) ; avril (2) ; mai (2) ; juin (0) ; juillet (6); août (5) ; septembre (3) ; octobre (1) ; novembre (4) ; décembre (13). En 2017 : Jusqu’au janvier(14)



Entre le 1er et le 19 janvier on observe une augmentation des décès par rapport aux mois antérieurs. Les causes des décès, déclarées par les autorités de la prison pour janvier 2017 sont : anémie, anémie sévère, arrêt cardio-respiratoire, détresse respiratoire, tuberculose pulmonaire, choc hypovolémique et gastro-entérite...



Aujourd'hui, 30 détenus sont actuellement dans un état pouvant causer leur mort dans les prochains jours en raison des conditions de détention et du rationnement alimentaire dû au non-paiement des intrants par la Direction de l'administration Pénitentiaire (DAP), en particulier depuis décembre dernier. Les ruptures de stock et les retards dans les paiements des condiments ont eu de graves répercutions sur la santé des détenus.



De nombreuses démarches ont été entreprises par les responsables du Pénitencier National auprès de la DAP mais elles sont demeurées infructueuses jusqu’à présent et la situation alarmante dans laquelle vivent les détenus devient aujourd’hui chronique et critique...



