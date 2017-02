Haïti - ALERTE : Augmentation des fraudes sur le réseau de la Digicel





L’opérateur de téléphone Digicel informe sa clientèle qu’elle fait face, depuis quelques semaines à une augmentation importante de cas de fraude connu sous l’appellation : « bypass ou trafic de contournement ».



Voici une manière de saisir le mode opératoire des fraudeurs : si vous recevez un appel de l’étranger et qu’un numéro local de quelque opérateur que ce soit apparaît sur votre téléphone, c’est que vous êtes victime du « trafic de contournement ». L’une des conséquences de cette manœuvre, au-delà de la qualité de la communication qui peut être très mauvaise, est que vous ne recevrez pas votre « cash-back » habituel, crédité sur votre compte Digicel après chaque appel reçu de l’étranger.



De ce fait, afin de vous protéger, nous encourageons vivement tous nos clients qui auraient vécu cette expérience ou toute personne qui pourrait nous donner des informations pouvant aider à combattre cette mauvaise pratique, de nous contacter à travers ces courriels : Customercarehaiti@digicelgroup.com ou kliyanpam@digicelgroup.com Une récompense importante sera offerte, après vérification, à quiconque permettra aux autorités compétentes de démanteler ces opérations , à rappeler que nous traiterons les différents cas reçus dans la plus grande discrétion.



En savoir plus sur le Bypass :

Par exemple un appel via une route légitimes coûte normalement 0,80$ avec un frais de commencement (initiation fee) de 0,50$ dans les pays A et un frais de terminaison (termination fee) de 0,30$ dans un pays B. Dans le cas d'un bypass via VoIP (Voix sur IP) le frais de commencement (initiation fee) est de 0,15$ et le frais de terminaison (termination fee) est de 0,05$. L'opérateur téléphonique dans le pays B perd 0,25$ (0,30-0,05) en frais de terminaison (termination fee), ce qui résulte à une perte de 83%, donc l'État perd également en revenus (taxes). Il existe aussi des bypass via la technologie GSM (GSM Gateway), le bypass peut aussi être national, entrant ou sortant. Le bypass interconnecte les points via les routes les moins chers tels que l'Internet.



HL/ HaïtiLibre