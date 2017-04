Haïti - Économie : Moïse espère la création de 300,000 nouveaux emplois sur 5 ans





Mardi dans le cadre du renforcement du domaine de la sous-traitance, des opportunités d'investissement et de la création de nouveaux emplois dans le secteur, le Président Jovenel Moïse, accompagné de Pierre Marie Du Meny, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, a visité, la Société Nationales des Parcs industriels (SONAPI).



En présence notamment de l’Ordonnateur national, Charles Jean-Jacques, du Directeur Général de la SONAPI, Bernard Chettini, du Président de l’Association des Industries d’Haïti (ADIH), Georges Sassine, de plusieurs patrons d’entreprises de sous-traitance et d’ouvriers, le Chef de l’Etat a exprimé son intérêt pour le secteur, dans le cadre des nombreux programmes de l’Exécutif, en vue de la création d’emplois et de la promotion des investissements dans le pays déclarant « [...] de concert avec les responsables d’usines, en vue de trouver les moyens efficaces de création d’emplois au niveau du Parc industriel… Je demande à tous les entrepreneurs, les banques ou les bureaux de prêts, les membres de syndicats, de se mettre ensemble en vue de mieux profiter des avantages de la Loi Hope/Help » ajoutant qu’il souhaitait également qu’Haïti puisse exporter plus de produits et attirer du capital.



Le Président Moïse salue entre autres les amis coréens, haïtiens, dominicains et américains qui ne cessent de louer les opportunités d’investissement existant en Haïti et pouvant donner espère-t-il, « [...] plus de 300,000 emplois dans le pays, sans compter des opportunités d’exportations de vêtements et d’autres produits textiles, pour plusieurs milliards de dollars américains [...] »



Le Président Jovenel Moïse demande aux patrons de tenir leurs engagements. et aux ouvriers de ne pas se soumettre aux attitudes alarmantes, et à continuer de croire en leur Président pour les encadrer et leur faciliter des mesures d’accompagnement, tels que des programmes d'assistance sociale, d’assurance maladie, de nourriture, de transport, etc...



Le Président de la République a ensuite visité plusieurs ateliers ainsi que des espaces devant accueillir de nouveaux projets, avant de présider une rencontre avec les entrepreneurs autour entre autres de la création d'emplois, de la promotion de l'investissement et de l'aide à la coopération.



Notez que Jovenel Moïse n’est pas le premier a croire ou a annoncer des perspectives de créations de centaines de milliers d’emplois en Haïti. En 2011, le Président Martelly souhaitait créer 500,000 emplois en 36 mois http://www.haitilibre.com/article-4368-haiti-economie-le-president-martelly-souhaite-creer-500-000-emplois-en-36-mois.html ; en janvier 2012, le Premier Ministre, Garry Conille parlait de créer 1 millions d’emplois sur 5 ans http://www.haitilibre.com/article-4694-haiti-economie-creation-d-un-millions-d-emplois-sur-5-ans.html . Le Parc industriel de Caracol (PIC) inauguré en 2012, prévoyait accueillir 40,000 emplois. En 2017, ont estime que le nombre d’emplois au PIC, pourrait atteindre 27,000... http://www.haitilibre.com/article-6965-haiti-economie-la-bid-inaugure-le-nouveau-parc-industriel-de-caracol.html .



Souhaitons que cette fois-ci, ces centaines de milliers d’emplois ne resteront pas virtuels comme toujours jusqu’à présent, mais deviendront une réalité pour la prospérité de notre pays.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-14590-haiti-economie-le-parc-industriel-de-caracol-en-chiffres.html

http://www.haitilibre.com/article-6933-haiti-economie-inauguration-officielle-lundi-du-parc-industriel-de-caracol.html

http://www.haitilibre.com/article-4368-haiti-economie-le-president-martelly-souhaite-creer-500-000-emplois-en-36-mois.html

http://www.haitilibre.com/article-20481-haiti-economie-jovenel-moise-tres-interesse-par-le-projet-binationale-quisqueya.html

http://www.haitilibre.com/article-15718-haiti-economie-le-parc-industriel-de-caracol-en-chiffres.html

http://www.haitilibre.com/article-6965-haiti-economie-la-bid-inaugure-le-nouveau-parc-industriel-de-caracol.html



HL/ S/ HaïtiLibre