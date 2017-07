Haïti - FLASH : Livraison de 600 passeports haïtiens au Mexique





L'Ambassade d'Haïti au Mexique a livré près de 600 passeports à des migrants haïtiens qui sont à Tijuana et Mexicali en attente de ce précieux document pour régulariser leur statut migratoire http://www.haitilibre.com/article-20907-haiti-flash-regularisation-des-haitiens-bloques-au-mexique.html a confirmé Guy Lamothe, l’Ambassadeur d’Haïti au Mexique.



Jeudi et vendredi à Tijuana, de 12h00 à 17h00 heures, l’Ambassadeur Lamothe, outre enregistrer des demandes de soutien de nos compatriotes a procédé à la remise de passeports, un document d’identité indispensable dans le processus de régularisation rappelant « Nous avons hâte qu'ils commencent leur processus de régularisation migratoire, car la date limite est le 30 septembre pour ceux qui ont déjà plus de 5 mois en Basse-Californie ».



C'est pour cette raison que l’Ambassadeur Lamothe a visité l'État pour la troisième fois ces derniers mois pour accorder une attention personnalisée aux compatriotes désireux de s’installer dans cette ville. L’ambassadeur à confirmé que des entreprises locales sont prêtes à employer des haïtiens à condition qu'ils soient en règle sur le territoire, raison pour laquelle la priorité a été donnée à la livraison des passeports.



Par ailleurs il a indiqué qu'un aspect sur lequel l’Ambassade d’Haïti travaillait en collaboration avec les autorités mexicaines et haïtiennes, était l'accès au Registre des identifiants uniques de la population [Clave Única de Registro de Población (CURP)] un numéro unique, que reçoit chaque citoyen mexicain, qui est essentiel pour les migrants pour bénéficier des avantages des emplois formels.



Samedi, l’Ambassadeur Lamothe était à Mexicali pour poursuivre la distribution des passeports.



En moyenne 400 demandes de soutien de nos compatriotes ont été traitées chaque jour à la fois à Tijuana et à Mexicali a précisé Guy Lamothe.



SL/ HaïtiLibre