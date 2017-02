Haïti - Diaspora : La Congressiste Yvette D. Clarke veut faire élargir le TPS





La Congressiste Yvette D. Clarke a publié une déclaration sur la loi qu'elle a présenté « Haiti Emergency Relief Act of 2017 » qui élargirait considérablement le programme de Statut de Protection Temporaire (TPS) pour inclure tous les ressortissants haïtiens qui étaient aux États-Unis avant le 4 novembre 2016. Le projet de loi accorderait dix-huit mois de TPS à chaque personne admissible.



Déclaration de la Congressiste Yvette D. Clarke :

« Le 'Temporary Protect Status' pour les ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis a été créé après le tremblement de terre dévastateur en 2010 pour permettre à Haïti de commencer le processus de rétablissement et de fournir un soutien inestimable sous forme de transferts de fonds aux membres de la famille là-bas. Le programme a été créé et étendu en fonction des besoins. Ces besoins ont augmenté depuis qu'Haïti a subi des dégâts considérables lors du passage de l'ouragan Matthew l'année dernière, où des centaines de personnes ont été tuées et des milliers de familles ont été déplacées.



Malheureusement, en dépit des difficultés rencontrées en Haïti, le “Department of Homeland Security” avait auparavant refusé d'accorder ke TPS aux haïtiens qui sont arrivés aux États-Unis après 2011, excluant des milliers de personnes qui mériteraient d'en bénéficier.



Par conséquent, le Congrès doit agir. Si elle est promulguée, la loi “Haiti Emergency Relief Act of 2017' permettrait aux ressortissants haïtiens de maintenir leurs envois de fonds, qui représentent environ 25% du Produit Intérieur Brut (PIB) d’Haïti et le peuple haïtien à poursuivre le processus de rétablissement. J'exhorte mes collègues du Congrès à travailler ensemble pour venir en aide au peuple haïtien en cette période cruciale. »



HL/ HaïtiLibre