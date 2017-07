Haïti - FLASH : Moïse fixe le salaire minimum journalier à 350 Gdes





Mercredi selon nos informations, le Président Moïse à signé l’arrêté fixant le salaire minimum journalier entre autres dans le secteur de la sous-traitance à 350 Gourdes,soit 15 Gourdes de plus que la proposition contestée et rejetée du Conseil Supérieur des Salaires (CSS) http://www.haitilibre.com/article-21461-haiti-flash-le-css-propose-un-salaire-minimum-journalier-de-335-gourdes.html . Cette décision a été prise après des échanges avec le patronat et les syndicats http://www.haitilibre.com/article-21586-haiti-politique-salaire-minimum-moise-rencontre-les-syndicats.html. Cet arrêté a été transmis au journal officiel « Le Moniteur » pour publication.



Il s’agit donc d’une augmentation nette dans ce secteur de 50 Gourdes sur le salaire antérieur de 300 Gourdes soit un peu plus de 16.5%, légèrement supérieur aux taux d’inflation que le pays connait (15,8% en juin dernier http://www.haitilibre.com/article-21608-haiti-economie-l-inflation-au-seuil-des-16.html )



Le Chef de l’État a invité les travailleurs à ne pas se laisser influencer par ceux qui cherche à faire perdre des emplois à Haïti.



Pour la Coordination nationale des ouvriers haïtiens (CENOHA), il s’agit d’une nouvelle provocation et confirme une semaine de mobilisation du 31 juillet au samedi 5 août 2017 affirmant « Les 800 gourdes ne sont pas négociables ».



Les premières réactions des autres Syndicats ouvriers semblent confirmer le rejet de cette ultime proposition de l’Exécutif et laissent croire à une reprise des mouvements de mobilisation et de protestation dans les prochain jours pour obtenir satisfaction de leurs revendications.



SL/ HaïtiLibre