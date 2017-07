Haïti - Politique : Salaire minimum, Moïse rencontre les syndicats





Jeudi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, a rencontré les représentants du secteur syndical haïtien; pour tenter de résoudre le problème du salaire minimum.



Cette importante réunion s'est déroulée en présence de Jude Pierre, Lafontant Reginald, Pierre Télémaque, Etienne Chrismène, Evel Fanfan l’avocat des syndicats ouvriers, Jean-Jacques Charles, Saint-Eloi Dominique, Saint Clair Camito et François Gérard, a été l'occasion pour les participants d'évoquer plusieurs points importants, notamment la composition du Conseil Supérieur des Salaires (CSS).



Les représentants des syndicats qui se sont montrés favorables à une nouvelle proposition de l'Exécutif ou du patronat, en ce qui a trait à la fixation du salaire minimum, ont également mis sur la table la question du dossier des employés révoqués dans le cadre des activités syndicales et les avantages sociaux auxquels aspirent les employés de la sous-traitance et des autres secteurs dans les domaines du transport, de la restauration, de l'assurance médicale et du logement.



Le Chef de l’État en a profité pour réaffirmer l'engagement de son administration à accompagner socialement les travailleurs afin qu’ils puissent être plus productifs et vivre mieux dans leur environnement familial.



HL/ HaïtiLibre